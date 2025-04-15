غير دستوري| أول تعليق برلماني على حديث عمرو أديب عن هجرة الأطباء للخارج

علق النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على حديث الإعلامي عمرو أديب بشأن هجرة الأطباء إلى الخارج، مؤكدًا أن بعض الاقتراحات المطروحة لفرض رسوم على الأطباء الراغبين في السفر "غير دستورية". وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عطفًا علي الجدل الدائر حول هجرة الأطباء واقتراحات البعض غير الدستورية علي الإطلاق بفرض رسوم علي الأطباء الراغبين في السفر للخارج، فاعتقادي أن الأزمة الحقيقية ليست في سفر الأطباء في المطلق بقدر ما تتعلق بسفر الجيد من الأطباء".

التوسع في إنشاء كليات الطب الخاصة والأهلية

وأكد أن الدولة اتخذت مسارًا واضحًا منذ سنوات "الكوفيد" بأن تستغل موطن القوة الأكبر وهي القوة البشرية الشابة في مصر، وقررت التوسع في إنشاء كليات الطب الخاصة والأهلية، مضيفًا: "سنوات قليلة وسيصبح علي ارض مصر عدد غير قليل من الأطباء حديثي التخرج يبحثون عن مستقبل لهم، منهم من سيختار السفر للخارج وهو حقه تمامًا، ومنهم من ستمنعه ظروفه الاجتماعية أو حتي رفضه لفكرة الاغتراب وسيبقي".

منظومة طبية منظمة وقوية و«مجزية»

وأوضح أن التحدي الحقيقي في رأيي ينقسم إلي جزئين أساسيين، الأول أن نحرص على أن يكون المنتج أو الخريج على مستوي جيد، والثاني أن نمتلك منظومة طبية منظمة وقوية و"مجزية" لإقناع الجيد منهم أن يبقي على أرض مصر، ومن غير المفيد مناقشة أي منظور مختلف عن هذا.

عضتني في أيدي وأنا بخنقها

واختتم: "يبقي أن اُبدي إعجابي بالاستنكار الذي عبر عنه عمرو أديب بأن هو كل طبيب يتضرب في الطوارئ يرغب في الهجرة، فهو استنكار أيقوني يذكرني بـ "ريا" حين قالت بنت الحرام عضتني في ايدي وانا بخنقها".