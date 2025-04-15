الكويت تجدد رفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية والمدنية في غزة

جددت وزارة الخارجية الكويتية، الإثنين، موقف دولة الكويت الرافض بشكل قاطع لاستهداف المرافق الطبية والمدنية في قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الوزارة، في بيان رسمي، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة تحرك عاجل وفاعل من قبل المجتمع الدولي لوقف آلة العنف، وتهيئة الظروف اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق، بما يضمن حفظ أرواح الأبرياء وصون كرامتهم.