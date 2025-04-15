استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال رام الله

استشهد شاب فلسطيني، مساء الإثنين، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بأن الشاب كان قد أصيب خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال وعمليات الاقتحام المتكررة، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين.