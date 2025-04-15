استطلاع رأي: الكنديون يقلصون إنفاقهم وسط عدم اليقين الاقتصادي بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة إيبسوس عن اتجاه الكنديين لتقليص إنفاقهم الشخصي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح الاستطلاع أن العديد من الكنديين يتخذون خطوات احترازية لتخفيف نفقاتهم الشخصية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك زيادة الرسوم المفروضة على السلع المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا.

ورغم ذلك، أظهر الاستطلاع تحسنًا في توقعات الكنديين حول شؤونهم المالية الشخصية، حيث ارتفع مؤشر "إم إن بي" لديون المستهلكين تسع نقاط، ليصل إلى مستويات تعكس تراجع المخاوف بشأن القدرة على إدارة الديون، إلا أن الزيادة في الرسوم الجمركية والمخاوف من تأثيرات السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد الكندي دفعت الكثيرين لتبني سياسات تقشفية.

وأشار التقرير إلى أن الكنديين أصبحوا أكثر توترًا بشأن الاستقرار المالي في المستقبل، وهو ما يعكس الحاجة إلى إدارة النفقات بحذر في ظل استمرار التوترات التجارية بين البلدين.