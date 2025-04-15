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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجارديان: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تضر بمصالح الطرفين

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، ووصفتها بأنها تمثل "حظرًا تجاريًا فعليًا" يُلحق الضرر بالاقتصادين الأمريكي والصيني على حد سواء.

وفي تقرير تحليلي للكاتب جورج باركر نُشر بعدد الإثنين، أشارت الصحيفة إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع في أسعار السلع، الأمر الذي يُثقل كاهل المستهلكين ويزيد من الضغوط التضخمية.

وأكد التقرير أن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية بنسبة تصل إلى 20%، ورد بكين بالمثل، يعكس مسارًا تصعيديًا لا يخدم مصالح أي من الطرفين، بل يضعف الثقة في أسواق المال ويزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وأضافت الجارديان أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في التجارة الدولية، داعيةً إلى العودة لطاولة المفاوضات وإيجاد حلول تعاونية توازن بين حماية الصناعات الوطنية والحفاظ على التدفقات التجارية الحيوية للاقتصاد العالمي.

الجارديان الحرب التجارية واشنطن بكين