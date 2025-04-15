من أدغال إفريقيا.. صلوات البصخة المقدسة في الكنيسة القبطية بدولة غانا

في قلب أدغال إفريقيا، وتحديدًا بدولة غانا، ارتفعت الصلوات والتسابيح خلال أسبوع البصخة المقدسة، حيث احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك بأيام الآلام المقدسة وسط أجواء من الورع والخشوع.

مشاركة شعبية وروحية عميقة

شهدت الكنيسة مشاركة كبيرة من أبناء الجالية القبطية، إلى جانب حضور عدد من الغانيين المهتمين بالتعرف على الطقوس القبطية، ما يعكس انتشار الكنيسة وتفاعلها الإيجابي في المجتمعات الإفريقية.

الطقوس القبطية تنير الأدغال

رغم بساطة الإمكانيات، أُقيمت الصلوات بكل دقة واهتمام، مع تلاوة قراءات البصخة بلغات متعددة منها القبطية والعربية والإنجليزية، ما أضفى عمقًا روحيًا خاصًا على الاحتفالات في هذا الركن البعيد من العالم.

رسالة محبة وسلام من إفريقيا إلى العالم

عبّرت الكنيسة القبطية بغانا من خلال هذه الصلوات عن رسالتها الدائمة في نشر المحبة والسلام، مؤكدين على أن الكنيسة، وإن كانت في أدغال إفريقيا، إلا أن روحها متصلة بكل كنائس العالم، متحدة في صلوات أسبوع الآلام والرجاء في القيامة.