"مستقبل وطن" يستكمل سلسلة الاجتماعات التنظيمية مع قياداته

استكملت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن سلسلة الاجتماعات التنظيمية الموسعة، التي تستضيف خلالها كافة القواعد التنظيمية للحزب في جميع المحافظات، مع أمانات الحزب في محافظات الشرقية، الغربية، وكفر الشيخ، لاستعراض ومناقشة رؤية الحزب واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

"مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا موسعًا برئاسة أحمد عبد الجواد وبمشاركة قيادات الحزب

عُقدت الاجتماعات برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، وبحضور النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، النائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد بالحزب، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالحزب، النائب محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، النائب محمد عريبي، أمين الحزب بمحافظة الغربية، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، فضلًا عن حضور عددًا من الأمناء المركزيين بالحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بأقسام ومراكز المحافظات الثلاث.

وفي كلمته أكد النائب أحمد عبد الجواد، قوة حزب مستقبل وطن في الشارع المصري، بفضل تواجد كوادره التنظيمية، وهيئته البرلمانية بتواصلهم المباشر والدائم مع المواطنين، مجددًا دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإيمان برؤيته في ظل حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي تستوجب التكاتف خلف القيادة السياسية.

قيادات "مستقبل وطن": حراك تنظيمي فاعل واستعدادات موسعة لتعزيز دور الحزب

من جانبه، أشاد النائب عبد الهادي القصبي، بحالة الحراك السياسي والتنظيمي داخل الحزب، مؤكدا أن قضية الحزب الأساسية هي الحفاظ على الوطن.

ولفت النائب حسام الخولي، لضرورة الانتهاء من كافة تشكيلات الوحدات الحزبية، وأهمية الالتزام الحزبي والتواجد بين المواطنين، وإعلاء المصلحة العامة.

وفي ذات السياق، استعرض النائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد بالحزب، كافة الفاعليات والمبادرات الخدمية والاجتماعية، والتي نفذها الحزب من خلال قياداته وكوادره وأعضاءه بجميع المحافظات، للتخفيف عن محدودي الدخل، ومساندة كافة الأسر الأولي بالرعاية.

ومن ناحيته، قال النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد، حزب مستقبل وطن، يستمد قوته من تواجد وانتشار كوادره بكافة ربوع الجمهورية وفقًا للأرقام الرسمية، مما يتطلب مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع رؤية واستراتيجية الحزب.

وشهد الاجتماع، فتح باب النقاش والحوار بين الحضور، حول مختلف القضايا والأمور الحزبية والتنظيمية والسياسية، والاستماع لكافة مقترحات الحضور، بما يحقق رؤية الحزب.