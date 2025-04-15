طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات الجوية مع سوريا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات والجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس تطورًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن التنسيق جارٍ حاليًا مع الجهات المعنية في كلا البلدين لتحديد الجداول الزمنية لاستئناف الرحلات المنتظمة وضمان جاهزية المطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمن المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن استئناف الرحلات يندرج ضمن جهود الإمارات لتعزيز التعاون المشترك مع سوريا في مختلف المجالات، خاصة قطاع النقل الجوي، بما يسهم في دعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة المسافرين وتنشيط التبادل التجاري والسياحي بين الإمارات وسوريا، بعد سنوات من تعليق الرحلات الجوية بين البلدين على خلفية الأزمة السورية.