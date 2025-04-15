حماس: ندرس المقترح المقدم من الوسطاء وسنرد عليه بعد المشاورات

أعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين، أنها بصدد دراسة المقترح الذي تسلمته من الوسطاء بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستقدم ردها الرسمي عليه فور الانتهاء من المشاورات اللازمة.

وقالت الحركة، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قيادة الحركة تتعامل مع المبادرة المطروحة بجدية ومسؤولية عالية، موضحة أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن وقف العدوان، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، وتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية والمعيشية.

وأكدت "حماس" أن موقفها ينبع من حرصها على حماية أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن المشاورات الداخلية جارية مع كافة الفصائل والقوى الوطنية لتقييم مضمون المقترح والرد عليه بشكل موحد.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية المتواصلة للوصول إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية المتصاعدة منذ أشهر.