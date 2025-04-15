لافروف: على الغرب مراجعة نزاهة كييف في مناقشات تسوية الصراع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، أن موسكو تُشدد على ضرورة مراجعة الغرب لنزاهة أوكرانيا في المفاوضات المتعلقة بتسوية النزاع القائم.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن لافروف قوله إن روسيا "تُولي أهمية قصوى للتأكد من مدى جدية ونزاهة مواقف كييف في أي حوار مع الدول الغربية بشأن سبل إنهاء الحرب".

وأضاف الوزير الروسي أن بلاده منفتحة على الحوار، لكنها تُصرّ على أن أي مبادرات تسوية يجب أن تكون قائمة على وقائع موضوعية، وليس على روايات أحادية أو توجهات منحازة.

وأشار لافروف إلى أن موسكو ترى أن بعض الأطراف الغربية تتعامل مع الطروحات الأوكرانية دون تمحيص كافٍ، مما يُقوّض فرص التوصل إلى حلول حقيقية ومستدامة.