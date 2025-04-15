اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تُحدد مواعيد وإجراءات الانتخابات المقبلة

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن اللجنة ملتزمة باتفاق المرشحين على إجراء الانتخابات في الثاني من مايو المقبل، وذلك في إطار حرصها على تطبيق الإجراءات القانونية وتفادي أي طعون على نتائج الانتخابات.

اجتماع المرشحين لتحديد ضوابط التصويت والفرز

أعلن عبد الرحيم أن اللجنة ستقوم بدعوة جميع المرشحين لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم، بهدف الاتفاق على الإجراءات النهائية لعقد الجمعية العمومية. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التباحث حول ضوابط يوم التصويت والإشراف والفرز، وذلك استعدادًا للاجتماع النهائي الذي اخترعه المرشحون بتاريخ 2 مايو.

التزام اللجنة بالإجراءات القانونية وموقفها من دعوتها للجمعية العمومية

أوضح عبد الرحيم أن اللجنة ليس لها علاقة بحشد الحضور للجمعية العمومية، والتي ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، حيث تأتي الدعوة في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية. وأشار إلى أن دعوات المرشحين كانت لطلب تأجيل الانعقاد الكامل للجمعية العمومية تقديرًا للزملاء المسيحيين الذين يحتفلون بعيد القيامة المجيد، وقد تم الاتفاق على تأجيل الجمعية إلى 2 مايو المقبل.



الإجراءات اللوجستية لتخفيف الازدحام في يوم التصويت

أوضح عبد الرحيم أن الإجراءات النهائية لعقد الجمعية العمومية ستتضمن تدابير تهدف إلى تخفيف الازدحام والتكدّس في موقع التصويت، خاصة مع انعقاد الجمعية لأول مرة في شهر مايو، وما قد يصاحبه من ظروف جوية محتملة. ومن بين الإجراءات المقترحة، مخاطبة وزارة الداخلية لتوسيع الصوان أو استئجار قطعة الأرض المجاورة لنادي القضاة، بما يسهم في توفير بيئة انتخابية أكثر تنظيمًا وسلاسة.