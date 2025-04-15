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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"سي إن إن": روما مرشحة لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران

المفاوضات النووية
المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران
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كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، عن وجود ترجيحات بأن تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت مصادر مطلعة للشبكة بأن اختيار روما يأتي نتيجة لما تتمتع به من موقع دبلوماسي محايد، إضافة إلى علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، وهو ما يجعلها مرشحة بارزة لاستضافة اللقاء.

وبحسب "سي إن إن"، فإن الاجتماع المزمع لا يزال قيد الترتيب، ولم يُحدد موعده النهائي بعد، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه سيكون جزءًا من جهود دبلوماسية جديدة تهدف إلى إعادة إحياء المحادثات النووية المتوقفة، بعد تعثر المفاوضات السابقة في فيينا.

وتسعى القوى الدولية من خلال هذه الجولة إلى كسر الجمود الحاصل في الملف النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، لاسيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهو ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة.

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