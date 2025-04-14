ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

الإثنين 14/أبريل/2025 - 11:45 م

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ أمس شهد وجود عدة وفود في القاهرة، منها وفد من حركة حماس، ووفد قطري، ووفد تركي، مشددًا، على أنّ مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي، وتم تقديمه إلى حركة حماس وأعلنت منذ قليل أنها تسلمته.

مصر وقطر تبذلان ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

وتابع: "الوسيطان المصري والقطري احتفظا بكل الدعم للقضية الفلسطينية منذ بدء المفاوضات في شهر أكتوبر عام 2023، إلا أنهما كانا وسيطين مطلوب منهما أن ينقلا كل مقترح من طرف إلى آخر، ومن هنا جاء نقل المقترح الإسرائيلي، بكل ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية من اشتراطات جديدة مثل نزع السلاح وخلافه".

وأكد: "ولكن، تسليم المطالب هو دور الوسطاء وينتظر دائما رد من الطرف الآخر، وكان هناك وفد من حماس ووفد من قطر ووفد من تركيا حضروا إلى القاهرة أمس".