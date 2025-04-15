افتتاح ورشة عمل حول تحضير المشاريع وتمويل المناخ للمدن المصرية بالأقصر.. صور

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في ورشة عمل بعنوان "تحضير المشروعات وتمويل المناخ للمدن المصرية"، والتي تقام خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ أبريل ٢٠٢٥، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والسفير محمد الغزاوي نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع الأوربي، وجيوفانا كاندوس مدير برنامج "GapFund".

ورشة العمل

تأتى هذه الورشة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي وصندوق المدن، والذي يهدف إلى تقديم المساعدات الفنية في تطوير خطط ومشروعات تنمية حضرية منخفضة الكربون، لسد فجوة التمويل المناخي في المراحل المبكرة وقادرة على التكيف وتغير المناخ، وذلك من خلال تعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار.

حضر الورشة، عدد من الخبراء المصريين والأجانب، بهدف تعزيز قدرات المحافظات المصرية في تطوير أفكار المشاريع المناخية الحضرية، ودعمها في تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالتمويل من صندوق GapFund، الذي يوفر دعمًا فنيًا للمساعدة في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والاستثمار، بما يتماشى مع أولويات الدولة في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

نائب محافظ الأقصر يتمنى أن تخرج ورشة العمل بروشتة لدعم أصحاب القطاع الخاص وصغار المستثمرين

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر خلال كلمته بالحضور جميعًا على أرض محافظة الأقصر نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره دون حضور ورشة العمل، وأكد خلال كلمته على أهمية الجدوى الاقتصادية لأصحاب المشروعات والمستثمرين ومراعاة البعد البيئي والتنموي لكافة المنتجات مع الوضع في الاعتبار الأبعاد العلمية والبيئة التي لها ميزة تنافسية ومراعاة الدعم الفني بمفهومة الواسع، فلابد أن يضع صاحب أي مشروع في اعتباره الأبعاد المناخية والتي تحتاج للدعم الفني قبل وأثناء وحتى مع امتداد المشروع وتوسعته.

وتمنى نائب محافظ الأقصر، أن تقدم ورشة العمل في ختامها روشتة لدعم أصحاب القطاع الخاص وصغار المستثمرين والالتزام بالأبعاد المناخية، وتمنى لهم ورشة عمل جيدة ومثمرة وإقامة طيبة على ارض مدينة الأقصر.

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