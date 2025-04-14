برج حمام يشعل النيران في 3 منازل بطنطا والدفع بـ5 سيارات لإخمادها

شهدت منطقة سكة المحلة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، اندلاع حريق هائل في 3 منازل بسبب احتراق برج حمام خشبي اثر ماس كهربائي مفاجىء وتصاعدت أدخنة الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوقوع حادث حريق هائل ب3 منازل إثر احتراق برج حمام خشب بمنطقة سكة المحلة بنطاق دائرة القسم .

برج حمام يشعل النيران في 3 منازل بطنطا والدفع بـ 5 سيارات لإخمادها



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، كما دفعت الاجهزه الامنيه بـ5 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية سعيا في السيطرة على الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.