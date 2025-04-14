26 إبريل.. 200 مثقف فيومي يُطلقون مؤتمر الفيوم الأدبي

في الذكرى الثلاثين لانطلاق الدورة الأولى لمؤتمر الفيوم الأدبي الأول 1995 يطلق أدباء الفيوم شارة البدء لاستعادة مؤتمرهم، ضمن مبادرات "الفيوم تنهض من جديد" التي أطلقها الشاعر أشرف أبوجليل في ديسمبر الماضي والذي أكد أن المؤتمرات الأدبية هي إحدى الفعاليات التي تتبناها المبادرة من أجل الدرس العلمي للأدب والفنون بالفيوم والاحتفاء بكتابها.

رئيس المؤتمر

وأشار أبوجليل أن أمانة المؤتمر قد اختارت الشاعر رمضان إبراهيم رئيسا للمؤتمر باعتباره أكبر الأدباء سنا واختارت الشاعر أحمد فيصل أمينا عاما للمؤتمر باعتباره أصغر الأدباء سنا ( 20 عاما ) في خطوة تهدف الى احترام الأدباء الكبار وإتاحة الفرصة للشباب في القيادة ، كما اتفقت الأمانة على إطلاق اسم واحد من رواد الفعل الثقافي من الراحلين في كل دورة، وتحمل هذه الدورة اسم الشاعر الرائد محمد كامل أمين (ابن حنظل) 1909 – 1982 مؤسس جريدة المجتمع التي صدرت من عام 1946 واستمرت نصف قرن وأصدر دواوين شعراء الفيوم من مطبعته.

وقال أحمد فيصل أمين عام المؤتمر أن لجنة الأبحاث تشكلت من الدكتور أشرف عبد المنعم لشعر العامية والاديب عويس معوض والدكتور محمد ربيع هاشم لشعر الفصحى والدكتورة غادة دكروري والقاص عيد كامل للسرد.

57 عملا مطبوعا للأدباء

وقد جمعت اللجنة 57 عملا مطبوعا للأدباء ليقوم بدراستها 23 من كبار نقاد مصر موزعين على محاور المؤتمر.

وأشار الى أن الجلسة النقدية الأولى ستكون حول المهاد الثقافي بالفيوم في مطلع القرن العشرين فيتناول الفنان عزت زين نشأة وتطور المسرح في الفيوم ويتناول الباحث إبراهيم مسيحة نشأة وتطور الصحافة الفيومية ويتناول الدكتور أيمن رحيم الحياة الأدبية في الفيوم حتى منتصف القرن العشرين وتتناول الباحثة مارينا إبراهيم السينما في الفيوم والفيوم في السينما ويديرها الكاتب الصحفي نبيل حنظل.

منسقة محور السرد في المؤتمر

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة دكروري منسقة محور السرد في المؤتمر إلى أن المحور يناقش أعمال 26 قاصا وروائيا فيوميا حيث يناقش الدكتور سعيد شوقي أعمال الأدباء عويس معوض وعادل الجمال والدكتور بسيوني سالم ويناقش الدكتور منير فوزي أعمال الأدباء مخلص أمين وهاني عفيفي ومحمد علاء ونبيل عبد الحميد ويناقش الدكتور محمد محمد عليوة أعمال الأدباء: إسلام مجدي وماريان سليمان وأشرف نصر ويناقش الدكتور أشرف عبد الكريم قصص:عيد كامل و محمود حمدون وعزت عبد الكريم.

في مجال الرواية يناقش الدكتور إيهاب المقراني روايات الأدباء حسين عبد العليم ود. دعاء الجابي وتناقش الدكتورة غادة دكروري روايات الادباء حمدي ابوجليل ومريم حنا ومصطفي الصايم ويناقش الدكتور عمر صوفي أدب الطفل في الفيوم متمثلا في أعمال الأدباء منتصر ثابت وأحمد قرني وأحمد طوسون ويناقش الدكتور محمد جبر روايات الكتاب: سمر محمد و عبد الله مصطفي وفاطمة عربي ويناقش الدكتور شهير أحمد دكروري روايات سهير ربيع وعمرو ممدوح ويوسف نبيل ويقدم الدكتور محمد ربيع هاشم دراسة في رواية الأديب محمد السني ويقدم الأديب محمود الورداني : قراءة في رواية مريم حسين كما يقدم محمد علواني قراءة في رواية اغتيال للكاتبة مريم حنا.

محور مناقشات الشعر

وعن محور مناقشات الشعر أكد الدكتور أشرف عبد المنعم أن المؤتمر خصص ثلاث جلسات لمناقشة 26 ديوانا بالعامية والفصحى وشعر البادية.

ففي شعر الفصحى يناقش الدكتور محمد السيد إسماعيل قصيدة النثر في الفيوم ممثلة في دواوين الشعراء نادي حافظ وحاتم حواس و صبري رضوان وشحاتة إبراهيم ويناقش الدكتور عايدي علي جمعة شعر التفعيلة في الفيوم في دواوين الشعراء حزين عمر ود. محمد ربيع هاشم و عبد الحميد سرحان وأحمد نبوي ويناقش الدكتور السيد أبو شنب القصيدة العمودية بالفيوم وتمثلها دواوين الشعراء د. محمد دياب غزاوي ومحمود عبد الله ومنال سالم وخالد سعيد.

وفي شعر العامية يناقش الدكتور محمود عبد الغفار دواوين الشعراء احمد فيصل وعبد الله الخطيب ومحمد راضي ويناقش الدكتور عادل درغامي ديوانيّ الشاعرين: محمد حسني وأسامة سند ويناقش الدكتور رجب أبو العلا دواوين الشعراء مصطفي عبد الباقي وعلاء أبوجليل ومحمد ياسين الكاشف ويناقش الدكتور محمود الشرقاوي دواوين الشعراء منى حواس ومحمد الكاشف وكريم سليم ويناقش الدكتور محمد أمين عبد الصمد دواوين شعراء البادية هشام العياطي و سيد أبو دهيم و عماد الفايدي ويناقش الناقد عبد الحافظ بخيت دواوين الشعراء أحمد سعد و إيمان العقيلي و عمار خالد.

17 مبدعا فيوميا من الراحلين والأحياء

وأشار الدكتور محمد ربيع هاشم عضو الأمانة العامة للمؤتمر أنه سيتم تكريم 17 مبدعا فيوميا من الراحلين و الأحياء الكاتب صلاح حافظ والفنان صلاح عبد الكريم والمترجم د أبوبكر يوسف والناقدين الدكتور محمد حسن عبدالله والدكتورعبد الرحيم الجمل والروائيين حسين عبد العليم ونبيل عبد الحميد والإعلامي عبد الحكيم اللواج والمفكر د. محمد طه عليوة والفنانين عهدي شاكر ومحمد الفولي و محمد فكري ومحمد صوفي معوض و محمد طرفاية والمفكر أحمد عبد القوي وفي الصحافة.

وأشار الأديب عويس معوض منسق الموائد النقاشية المستديرة أن المؤتمر حريص على مناقشة الواقع الثقافي ووضع توصيات تمثل روشتة علاج من خلال خمس موائد مستديرة تناقش الوضع الثقافي الراهن بالفيوم وتضع التوصيات اللازمة للنهوض الثقافي.

المائدة الأولى : قضايا النقاش الفكري في الفيوم يتحدث فيها : النائب د. محمد طه عليوة و أحمد عبد القوي زيدان وعصام الزهيري وماريان سامي و أبوعمرو الافندي ورمضان الليموني و رجب أبو الحارث و د. فضيل فايد و د. نصر الزغبي.

وتناقش المائدة الثانية واقع المسرح في اليوم ويتحدث فيها كل من عادل حسان وحسين محمود وأحمد السلاموني وأحمد صلاح حامد و نجلاء البشيهي و سامر وليم و محمد شوقي و محمود عبد المعطي وإيهاب حمدي و رانده شريف و محمد الشربيني و حسام عبد العظيم وعلاء قنديل وعهدي شاكر، وتناقش المائدة الثالثة واقع الحركة الأدبية في الفيوم يتحدث فيها: ياسمين ضياء مدير عام الثقافة بالفيوم و رؤساء أندية الأدب الأربعة و رئيس صالون جمعية موئل ورئيس صالون سوا ومدير صالون صالون مجاز ورئيس جمعية رواد الثقافة ورئيس جمعية يوسف وهبي ورئيس جمعية زهور الفيوم.

الإعلام ودوره الثقافي في الفيوم

وتناقس المائدة الرابعة "الإعلام ودوره الثقافي في الفيوم يتحدث فيها الإعلاميون : وعبد الحكيم اللواج ود. هادي حسان و محمود عمر و جمال قطب وسيد الشورة و محمد فرغلي و إيناس عبد العزيز و فاتن بدران و نبيل خلف ومنال محمود و ميشيل ميلاد و رشا الجمال و طه البنا و زينب علاء و عادل خشبة وسيد هارون ورباب الجالي و محمود أمين ومصطفي حجاج وأسماء أبوالسعود و خالد عبد العظيم.

وتتناول المائدة الخامسة دور الجامعة في النهوض بالحركة الثقافية، يشارك فيها أساتذة الجامعة المشاركين في المؤتمر مع رؤساء أقسام اللغة العربية بكليتي الآداب والتربية وأقسام النقد والأدب والبلاغة بدار العلوم بالفيوم مع مثقفي الفيوم.

ومن جانبها أشارت الشاعرة إيمان العقيلي وعيد كامل منسقا أمسيات الشعر والسرد في المؤتمر الى عقد ثلاث أمسيات أدبية خلال المؤتمر لشعر العامية والفصحى والقصة القصيرة يشارك فيها قرابة 50 أديبا من الفيوم ممن لم يدرسوا في المؤتمر مع ضيوف المؤتمر من الشعراء، كما أشار الإعلامي سيد الليموني إلى أن افتتاح المؤتمر سيشهد معرض صور الفيوم ويشرف عليه بنفسه كما يقدم توجيه التربية المسرحية بإدارة شرق عرض طرح السواقي عن ثورة 19 بالفيوم من تأليف مجدي مرعي وإخراج رجاء محمود ويشارك فيه عشرون طالبا وطالبة.

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