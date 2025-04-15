اليوم.. مباحثات مصرية كويتية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين إلى الكويت، وكان على رأس مستقبلي الرئيس لدى وصوله إلى المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت، وفي إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.