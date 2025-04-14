مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين في حريق مصنع مراتب بالمحلة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل، من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع مراتب إثر ماس كهربائي مفاجىء مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين بحالات الاختناق وإصابات متفرقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين في حريق مصنع مراتب بالمحلة إثر ماس كهربائي



كما دفعت الاجهزه الامنيه بقوات الحماية المدنية مدعومة ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده اندلاع مصنع مراتب بمنطقة الصناعية بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أن اندلاع حريق هائل داخل المصنع جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجىء واسفر عن مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين بحالات الاختناق بسبب تصاعد الأدخنة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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