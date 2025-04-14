بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء.. غدَا المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لجراحة الكتف والمرفق للرياضيين

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية جراحة الكتف والمرفق المصرية في دورته السنوية، بالتعاون مع الجمعية الأفريقية لجراحة الكتف والمرفق وذلك بمشاركة واسعة من جراحي العظام المصريين والعرب، إلى جانب عدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال .

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ، إلى مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج أمراض وإصابات الكتف والمرفق، الخاصة بالرياضيين وغيرهم مع التركيز على التطورات الحديثة في الجراحة الدقيقة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل المناظير والذكاء الاصطناعي في الجراحة

ويشهد المؤتمر جلسات علمية ومحاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى عروض حية للجراحات المعقدة، ما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الطبي على المستوى الإقليمي والدولي

الجمعية المصرية لجراحة الكتف

وأكد الدكتور سعيد كريم، الأمين العام للجمعية المصرية لجراحة الكتف والمرفق، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار حرص الجمعية الدائم على النهوض بتخصص جراحة الكتف والمرفق، ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الذي يشهد تطورًا متسارعًا مشيرا الى أهمية تبادل الخبرات بين الأطباء من مختلف أنحاء العالم، لذلك حرص المؤتمر هذا العام على استضافة نخبة من الجراحين العالميين لعرض تجاربهم العملية والتقنيات الجراحية الجديدة التي ثبت نجاحها

وقال إن من أبرز محاور المؤتمر هذا العام مناقشة التحديات في جراحات المفاصل المعقدة، وأحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال إصابات الرياضيين، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التدريبي للأطباء الشباب، من خلال ورش العمل المكثفة والمحاكاة الجراحية، التي نأمل أن تُسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية

مشيرا الى أن من ضمن رسائل المؤتمر التأكيد على أن مصر تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتكون مركزًا علميًا رائدًا في المنطقة، ونسعى جاهدين لتعزيز هذا الدور من خلال المؤتمرات العلمية والتدريب المستمر.

تفاصيل المؤتمر

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام لمدة ثلاثة أيام على أن يشهد اليوم الثالث جراحة حية على الهواء لاحدى الحالات الحرجة باحدى المستشفيات الكبرى وتوجه الجمعية المصرية الدعوة لكل المهتمين بالطب الرياضي والعظام واصابات الملاعب والعلاج الطبيعي لحضور المؤتمر للاستفادة من كل جوانب المؤتمر .

ومن المقرر أن يُكرّم المؤتمر عددًا من رواد جراحة العظام في مصر تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية، كما سيتم الإعلان عن مبادرات جديدة تهدف إلى دعم التعليم الطبي المستمر وتدريب الأطباء الشباب في هذا التخصص الدقيق .