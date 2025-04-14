أتلتيكو مدريد يتجاوز بلد الوليد برباعية مثيرة في الليجا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

فوز برباعية

وافتتح الضيوف التسجيل مبكرًا في الدقيقة 21 عبر مامادو سيلا، لكن رد أتلتيكو جاء سريعًا بهدفين متتاليين عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 25، ثم جوليانو سيميوني الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 27 مستغلًا تمريرة رائعة من بابلو باريوس.

وفي الشوط الثاني، واصل الروخيبلانكوس تفوقهم الهجومي، حيث عاد جوليان ألفاريز ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يقلص خافيير سانشيز الفارق لصالح بلد الوليد في الدقيقة ذاتها.

وشهدت الدقيقة 71 عودة قوية لأتلتيكو، إذ سجل ألفاريز هدفه الثالث في اللقاء "هاتريك"، ليعزز النتيجة إلى 4-2، قبل أن يختتم البديل ألكسندر سورلوث مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ويعد هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لكتيبة المدرب دييجو سيميوني، التي أظهرت شخصية قوية وفاعلية هجومية واضحة بقيادة النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي تألق بشكل لافت وسجل ثلاثة أهداف.