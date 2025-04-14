بورنموث يحسم المواجهة أمام فولهام بهدف مبكر في البريميرليج

نجح فريق بورنموث في اقتناص فوز ثمين على ضيفه فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيتاليتي ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مبكر

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عبر المهاجم أنطوان سيمنيو، الذي استغل ارتباك دفاع فولهام وسجل هدفًا مبكرًا وضع أصحاب الأرض في المقدمة منذ اللحظة الأولى.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الفريقين دون فرص خطيرة تُذكر، حيث تركز اللعب في وسط الملعب مع محاولات خجولة من فولهام للعودة في النتيجة، لكن دفاع بورنموث وحارس مرماه تمكنا من الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

ويعد هذا الانتصار خطوة مهمة في مشوار تحسين النتائج وتثبيت الأقدام في المنطقة الدافئة من جدول الدوري الإنجليزي، فيما سيحتاج فولهام إلى مراجعة حساباته سريعًا قبل الجولات الحاسمة المقبلة.