نابولي يكتسح إمبولي بثلاثية نظيفة ويواصل الزحف نحو المربع الذهبي

حقق فريق نابولي فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف دون رد على حساب ضيفه إمبولي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وظهر نابولي بصورة مميزة منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عبر لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتومناي في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من المهاجم روميلو لوكاكو، الذي تألق بشكل لافت خلال اللقاء.

لوكاكو يضيف

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، ليضيف لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من تمريرة مميزة من الظهير الأيسر ماثياس أوليفيرا، قبل أن يعود ماكتومناي مجددًا ويسجل الهدف الثالث الشخصي له والثاني في المباراة في الدقيقة 61، بعد جملة جماعية أنهاها لوكاكو بصناعة الهدف الثاني له.

ويُعد هذا الفوز دفعة معنوية قوية للمدرب ومجموعة اللاعبين، خاصة مع الأداء المميز الذي قدمه الفريق جماعيًا وفرديًا، وتألق بعض العناصر الجديدة مثل ماكتومناي الذي سجل هدفين، إلى جانب لوكاكو الذي صنع هدفين وسجل هدفًا.

ومن المنتظر أن يواصل نابولي مشواره في الجولات القادمة من الدوري على أمل تحسين مركزه وضمان تواجده ضمن المراكز المؤهلة أوروبيًا، بينما يحتاج إمبولي إلى تدارك الموقف سريعًا للهروب من شبح الهبوط.