س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية.. الشروط وأنظمة السداد

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، تبدأ وزارة الإسكان غدا الثلاثاء، في طرح عدد من الوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات.

ويأتي هذا الطرح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح الدخل.

وسيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني بنك التعمير والإسكان:

https://www.hdb-reservation.com/hdb/، وذلك على ٥ مراحل:

إتاحة كراسات الشروط لأكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات

المرحلة الأولى

تشمل (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 أبريل ٢٠٢٥.

المرحلة الثانية

تشمل (٥٩٥١٠) وحدات سكنية يتم طرحها في 15 يوليو ٢٠٢٥.

المرحلة الثالثة

تشمل (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 أكتوبر ٢٠٢٥.

المرحلة الرابعة

تشمل (٥٨٣١٢) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 يناير ٢٠٢٦.

المرحلة الخامسة

تشمل (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 أبريل ٢٠٢٦.

كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية

وإليك كل الإجابات التي قد تحتاج إلى معرفتها عن الحجز وشروطه وأنظمة السداد وغير ذلك، حيث أطلق بنك التعمير والإسكان خطا ساخنا جديدًا يحمل رقم 17404، تم تخصصيه فقط للاستفسار عن الطروحات الخاصة بجميع المشروعات الإسكانية الجديدة التي تطلقها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

س. ما هو اسم المشروع؟

ج. مشروع ديارنا المرحلة الأولى بمدن (حدائق أكتوبر – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – بدر – حدائق العاصمة – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا - طيبة الجديدة)، ومشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة، ومشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير).

س. ما هي المدن أو المناطق التي يتوافر بها المشروع؟

ج. يقع مشروع ديارنا بمدن (حدائق أكتوبر – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – بدر – حدائق العاصمة – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا - طيبة الجديدة)، ويقع مشروع جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، ويقع مشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، ويقع مشروع الإسكان المتنوع بمدن (الإسماعيلية – المطرية – السلام – الإسكندرية)، وموضح المواقع العامة للمناطق بكراسات شروط المشروعات.

تفاصيل الوحدات

س. ما هي أنواع ومساحات الوحدات المتاحة؟

ج. أنواع الوحدات والمساحات كالتالي:

مشروع ديارنا بمساحات تتراوح من 104 إلى 154 م2

مشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة بمساحات تتراوح من 90 إلى 150 م2

مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير) بمساحات تتراوح من 90 إلى 179 م2

وموضح تفاصيل الوحدات بالمساحات بكراسات شروط المشروعات.

س. كم عدد الوحدات المتوفرة في المرحلة الحالية؟

ج. يتم طرح عدد 10686 وحدات بمشروع ديارنا.

يتم طرح عدد 8364 وحدات بمشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة.

يتم طرح عدد 16038 وحدات بمشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير ).

وموضح تفاصيل أعداد الوحدات بكل مدينة بكراسات شروط المشروعات.

س. ما هو سعر كل وحدة حسب المساحة والموقع؟

ج. يختلف سعر كل وحده علي حسب المساحه وموضح تفاصيل الوحدات بالمساحات وسعر المتر الخاص بكل مدينة بكراسات شروط المشروعات.

س. ما هي مواصفات التشطيب والتسليم (كامل – نصف – بدون تشطيب )؟

ج. وحدات كاملة التشطيب.

كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية

شروط التقديم والحجز

س. ما هي الشروط العامة للتقديم؟

ج. موضح بشروط الحجز والاشتراطات العامة بكراسة الشروط وهي على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

ألا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

وتعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا "للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

س. هل هناك حد أقصى أو أدنى للدخل أو السن؟

موضح بشروط الحجز والاشتراطات العامة بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع حيث تحتوي على:

الحد الأدنى للسن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد

الحد الأقصى للسن: لا يوجد

الحد الأدنى والاقصى للدخل: لا يوجد

س. ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة؟

موضح بخطوات الحجز بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وتشمل

أن يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني: بنك الإسكان والتعمير

https://www.hdb-reservation.com/hdb/

https://www.hdb-egy.com/online_booking/

في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

س. قمت بإنشاء حساب على موقع البنك أثناء طرح وحدات/أراضي بالمشروعات السابقة، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في المشروع الحالي/أو في حالة فقدان كلمة المرور المسجلة مسبقا؟

ج. إذا كان قد سبق إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.

الضغط علي نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.

إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة ادخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).

التأشير داخل المربع الموجود أمام أنا لست برنامج روبوت الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية علي الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطى ثلاث محاولات ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب.

س. هل يحق للزوجين التقديم معًا أم فرد واحد من الأسرة فقط؟

ج. موضح بشروط الحجز والاشتراطات العامة بكراسه الشروط الخاصة بالمشروع وتحتوي علي:

لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

س. هل يشترط عدم استفادة العميل سابقا من أي إسكان اجتماعي أو وحدات تابعه للبنك ام لا ؟

ج. لا يشترط أن يكون المتقدم لم يستفد سابقًا من أي إسكان اجتماعي أو وحدات تابعه للبنك.

كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية

إجراءات الحجز والتسجيل

س. ما هي فترة الحجز الرسمية؟

ج. موضح بالخطوة الثالثة من خطوات الحجز بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع أنه سوف يتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء الحجز الإلكتروني Online وإرسال رسالة نصية SMS للعملاء المتقدمين المطابقين للشروط والأحكام.

س. ما هي طريقة التقديم ؟

موضح بالخطوة الأولى من خطوات الحجز الموضحة بكراسة الشروط وتنص على:

الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

استعراض كراسة الشروط وطباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات – سعر المتر– عدد الوحدات المطروحة بكل دور) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الايميل / التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

يجب تسجيل البريد الإلكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

كلمة السر الدائمة يجب أن تتكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي أحد الرموز الخاصة مثل ($#@!...اإلخ) مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم حظر حساب العميل لمدة ساعة في حالة إدخال كلمة المرور بالخطأ (ثلاث محاولات).

يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).

ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، يجب اختيار المحافظة والمدينة التي يرغب العميل في التقدم عليها.

س.ما هي رسوم جدية حجز؟ طرق السداد الخاصة بها ؟

موضحه بالخطوة الأولى من خطوات الحجز الموضحة بكراسه الشروط وتنص على:

جدية حجز مشروع ديارنا المرحلة الأولى بمدن (السادات – برج العرب – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا -طيبه الجديدة) مبلغ وقدره 201،000 جم (فقط مائتان وواحد ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة ويتمثل المبلغ في 200،000 جنيه (مائتان ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد ـ ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه.

جدية حجز مشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة مبلغ وقدره 151،000 جم (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150،000 جنيه (مائه وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

جدية حجز مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -اهالينا – بشاير - ميدواي) 151،000جم (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150،000جنيه (مائة وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

طرق السداد بالمشروعات يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH) "سويفت"سويفت كود HDBKEGCAXXX

التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان.

السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم إرساله عبر رسالة نصية SMS

في حالة رغبة السادة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

اسم المستفيد من التحويل، اسم المتقدم للحجز رباعي.

رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

لم تصلني رسالة تأكيد استلام جدية الحجز ( مع العلم الرسالة تصل في خلال 3 أيام عمل بعد التحويل ).

يمكن الاستعلام عن حالة الاستمارة عن طريق الدخول على الموقع واختيار وظيفة "الاستعلام" من القائمة الرئيسية، وعند استلام المبلغ ستتغير حالة الاستمارة إلى "تم استلام جدية الحجز."

الشروط المالية

س. ما هو نظام السداد (دفعة مقدمة – أقساط شهرية)؟

أولا: مشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة.

موضح بالبند الثالث من الشروط المالية بكراسة الشروط والتي تحتوي علي:

يتم سداد مبلغ جديه الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة الى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات اجله بها قبل الاستلام.

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

مشروع ديارنا

موضح بالبند الثالث بالشروط المالية بكراسة الشروط والتي تحتوي علي:

يتم سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل يتم سداد مبلغ 75،000 جم (فقط خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) دفعة ربع سنوية تبدأ أول دفعة بعد 3 شهور من تاريخ الحجز وحتى تاريخ الاستلام.

يتم سداد مبلغ 100،000 جم (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) كدفعات سنوية يتم سدادها مع نهاية العام وبحد أقصى عدد ثلاثة دفعات.

يتم استكمال قيمة 50% بالإضافة الي (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء + وديعة الصيانة المقررة) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ استحقاق آخر دفعة سداد.

باقي ثمن الوحدة (الـ 50%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

مشروع الإسكان المتنوع (أهالينا- ميدواي – الإسماعيلية- بشاير)

موضح بالبند الثالث بالشروط المالية بكراسة الشروط والتي تحتوي علي:

يتم سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (2% مصاريف إدارية) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

س. ما هي مدة التقسيط والفوائد المحتسبة؟

أولا: مدد التقسيط بمشروعي الإسكان المتنوع ( الإسماعيلية - أهالينا - بشاير)، ومشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة هي (3 / 5 / 7 ) سنين.

والفوائد المحتسبة: الأقساط محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل.

مدد التقسيط بمشروع ديارنا يتم سداد اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات.

والفوائد المحتسبة: الأقساط محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل.

س. هل هناك دعم أو تسهيلات تمويلية من الدولة عن طريق مبادرات البنك المركزي أو البنك عن طريق قرض التمويل العقاري الحر؟

ج. لا يوجد دعم من الدولة أو مبادرة البنك المركزي ولكن يمكن التعامل عن طريق التمويل العقاري الحر.

س. سهل يمكن السداد الكاش؟ وهل عليه خصم؟

أولا: مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية – اهالينا - بشاير)، ومشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة، في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها وبما لا يقل عن قيمة قسط لاحق يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

ثانيا: مشروع ديارنا، في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 50 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها وبما لا يقل عن قيمة قسط لاحق يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

كل ما تريد معرفته عن أكبر طرح للوحدات السكنية

التنفيذ والتسليم

س. ما هو موعد التسليم المتوقع؟

أولا مشروع ديارنا

يتم التسكين بعد عامين من تاريخ الحجز الذي سيتم تحديده لاحق.

ثانيا مشروع الإسكان المتنوع (أهالينا - الإسماعيلية – بشاير):

يوجد وحدات جاهزه للاستلام وتقع بالمدن الآتية (الإسماعيلية - أهالينا 3حضاري ومتوسط – أهالينا 4 متوسط – بشاير 3 حضاري – بشاير 5 حضاري).

وتوجد وحدات تحت التنفيذ بأهالينا 4 يتم الانتهاء منه بتاريخ 30/4/2025

ثالثا مشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة:

لم يتم تحديد ميعاد الاستلام من قبل هيئه المجتمعات العمرانية

أسئلة إضافية محتملة من العملاء

س. هل يمكن لشخص أجنبي التقدم علي المشروعات السكانية المطروحة؟

ج. التقديم قاصر علي المصريين فقط

س. هل يمكن لشخصيه اعتبارية التقدم على أي مشروع ؟

ج. التقديم علي المشروعات قاصر على الأشخاص الطبيعيين فقط.

س. هل يوجد حصة في الأرض

ج. لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

س. هل تشمل بعض الوحدات على حدائق؟

ج. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

س. ماهي الفروع المتاحة لسداد مبالغ جديه الحجز؟

ج. لا يمكن سداد جدية الحجز بالفروع ولكن عن طريق طرق الدفع الموضحة بكراسة الشروط.

س. هل يوجد شروط أخرى للتقدم علي المشروعات او الحجز

ج. ما لم يرد بشأنه نص خاص في الشروط الواردة بكراسة الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

س. هل ممكن تغير نشاط الوحده السكنية إلى نشاط تجاري في الوقت الحالي أو في المستقبل؟

ج. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

س. هل التقدم لحجز وحدات بنتهاوس سوف يشمل مساحة الروف بمشروع ديارنا؟

ج. في حالة التقدم لحجز وحدات البنتهاوس تشمل تخصيص مساحة الرووف الخاص بها طبقًا للنموذج المعماري المرفق.