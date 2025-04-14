أمانة شئون القبائل العربية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة شئون القبائل المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، اجتماعها التنظيمي الأول، بعد إعادة تشكيلها، بحضور النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عملها خلال الفترة المقبلة، في المقر الرئيسي للأمانة العامة في القاهرة الجديدة.

بعد إعادة تشكيلها

استعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة معايير إعادة تقييم أداء هيئات مكاتب الأمانة في المحافظات، كما تم بحث آلية تنفيذ التكليفات الواردة من أمانة شئون القبائل العربية المركزية، ووضع خطة عمل للأشهر القادمة.

تعزيز التواصل بين أعضاء الأمانة وأبناء القبائل العربية في جميع المحافظات

في بداية الاجتماع، أشار النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، إلى ضرورة تعزيز التواصل بين أعضاء الأمانة وأبناء القبائل العربية في جميع المحافظات، وإنشاء شبكة متكاملة بين جميع أعضاء الحزب والمواطنين، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية الكبير بالقبائل العربية وعواقلها.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة شئون القبائل العربية المركزية، بالإضافة إلى آليات تعزيز التواصل بين الأمانة المركزية والمحافظات.