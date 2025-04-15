اليوم.. إتاحة كراسات الشروط لأكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، تبدأ وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، في طرح عدد من الوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات.

يأتي هذا الطرح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمختلف شرائح الدخل.

وسيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني بنك التعمير والإسكان:

https://www.hdb-reservation.com/hdb/، وذلك على ٥ مراحل:

إتاحة كراسات الشروط لأكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المدن والمحافظات

المرحلة الأولى

تشمل (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 أبريل ٢٠٢٥.

المرحلة الثانية

تشمل (٥٩٥١٠) وحدات سكنية يتم طرحها في 15 يوليو ٢٠٢٥.

المرحلة الثالثة

تشمل (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 أكتوبر ٢٠٢٥.

المرحلة الرابعة

تشمل (٥٨٣١٢) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 يناير ٢٠٢٦.

المرحلة الخامسة

تشمل (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية يتم طرحها في 15 أبريل ٢٠٢٦.