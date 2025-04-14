معا من أجل المجد.. رسالة دعم من الأهلي لـ"كولر" قبل مواجهة صن داونز

وجه النادي الأهلي رساله للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في ظل الأنباء والشائعات حول إقالتة ورحيله عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للمدير الفني السويسري مارسيل كولر وعلقت عليها، "معا من أجل المجد".

مصير مارسيل كولر مع الأهلي

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجديد الثقة في السويسري مارسيل كولر عقب الاجتماع مع أعضاء لجنة التخطيط بقيادة مختار مختار وزكريا ناصف وبحضور المدير الرياضي محمد رمضان، لمناقشة مصير الجهاز الفني في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية رغم وجود حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وتحدث الخطيب بشكل منفرد مع مارسيل كولر لفترة قصيرة جدًا معلنا دعمه للمدرب في قيادة الفريق قبل السفر لمواجهة صن داونز، في ظل صعوبة الوقت الحالي وضيق الوقت قبل السفر لجنوب إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

أول تعليق من كولر بعد التعادل مع بيراميدز

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لقب الدوري لم يحسم، وأن الفريق سيبذل أقصى جهد في كل المباريات القادمة حتى آخر مباراة في البطولة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي، مباراة اليوم أمام بيراميدز كانت قوية خلال الشوط الأول أداؤنا لم يكن جيدًا، وتحدثنا مع اللاعبين بين شوطي المباراة لتصحيح الأخطاء.

وواصل حديثه، تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، وزادت محاولاتنا الهجومية بعد طرد لاعب بيراميدز، لكن استقبلنا هدفًا، وبروح البطل استطعنا أن ندرك التعادل.

وأشار كولر إلى أن تأخر تسجيل الأهداف رغم طرد لاعب من بيراميدز سبب صعوبة المباراة للفريق، وأكد أن التغييرات كان هدفها زيادة الفاعلية الهجومية.

وتطرق المدير الفني إلى الحديث عن الإصابات، مؤكدًا أن الجهاز سوف يتابع حالتي يحيى عطية الله وكريم الدبيس بعد إجرائهما الفحوصات الطبية اللازمة