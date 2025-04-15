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الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تقدم «البوابة نيوز» لقرّائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات، التي تقام اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في مختلف البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، لمساعدة عشاق كرة القدم على متابعة الأحداث الكروية الأبرز خلال هذا اليوم المثير.

ويشهد اليوم عددًا من المواجهات القوية في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباريات إياب الدور ربع النهائي، والتي قد تُحدد بشكل كبير ملامح الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي في البطولة الأقوى على مستوى الأندية في العالم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ربع النهائي (مباريات الإياب)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × برشلونة (إسبانيا)
 الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا (إنجلترا) × باريس سان جيرمان (فرنسا)
 الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مبارايات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم