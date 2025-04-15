جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرّائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات، التي تقام اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في مختلف البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، لمساعدة عشاق كرة القدم على متابعة الأحداث الكروية الأبرز خلال هذا اليوم المثير.

ويشهد اليوم عددًا من المواجهات القوية في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباريات إياب الدور ربع النهائي، والتي قد تُحدد بشكل كبير ملامح الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي في البطولة الأقوى على مستوى الأندية في العالم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ربع النهائي (مباريات الإياب)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × برشلونة (إسبانيا)

الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا (إنجلترا) × باريس سان جيرمان (فرنسا)

الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1