لغة الجسد وعلاقتها بالمشي | كيف تكشف طريقة مشيك عن شخصيتك؟

هناك العديد من الطرق المختلفة التي تختلف من شخص لآخر، والتي قد تعبر عن شخصيته، وذلك طبقًا لقانون الجسد وإيماءاته وحركاته أثناء المشي، حيث أجمع عليها علماء الجسد. لذا، في هذا التقرير، نعرض أبرز هذه الطرق واختلافها من شخص لآخر أثناء المشي، وكيف تعكس شخصية الفرد، كما أجمع على ذلك علماء الجسد. إليك هذه الطرق والحركات أثناء المشي، كل حسب طريقته التي قد تحدد شخصيته، كما يلي:

أولًا.. طريقه المشي واختلافها

المشي السريع.. الأشخاص الذين يمشون بسرعة غالبًا ما يكونون أشخاصًا نشيطين ومتحمسين.

المشي البطيء.. الأشخاص الذين يمشون ببطء غالبًا ما يكونون أشخاصًا هادئين ومتفكيرين.

المشي المستقيم.. الأشخاص الذين يمشون بشكل مستقيم غالبًا ما يكونون أشخاصًا واثقين بأنفسهم.

. المشي المنحني.. الأشخاص الذين يمشون بشكل منحني غالبًا ما يكونون أشخاصًا غير واثقين بأنفسهم.

ثانيا: لغة الجسد وعلاقتها بالمشي

النظر إلى الأمام.. الأشخاص الذين ينظرون إلى الأمام أثناء المشي غالبًا ما يكونون أشخاصًا واثقين بأنفسهم.

النظر إلى الأرض.. الأشخاص الذين ينظرون إلى الأرض أثناء المشي غالبًا ما يكونون أشخاصًا غير واثقين بأنفسهم.

الحركة المتوازنة.. الأشخاص الذين يتحركون بشكل متوازن أثناء المشي غالبًا ما يكونون أشخاصًا منظمين.

الحركة غير المتوازنة.. الأشخاص الذين يتحركون بشكل غير متوازن أثناء المشي غالبًا ما يكونون أشخاصًا غير منظمين.

ثالثا: المشي وعلاقته بالثقة بالنفس

المشي الواثق: الأشخاص الذين يمشون بشكل واثق غالبًا ما يكونون أشخاصًا واثقين بأنفسهم.

المشي غير الواثق: الأشخاص الذين يمشون بشكل غير واثق غالبًا ما يكونون أشخاصًا غير واثقين بأنفسهم.

رابعًا: علاقة المشي بالمزاج

المشي السريع والمتوتر.. الأشخاص الذين يمشون بسرعة ويبدون متوترين غالبًا ما يكونون أشخاصًا متوترين.

المشي البطيء والهادئ.. الأشخاص الذين يمشون ببطء ويبدون هادئين غالبًا ما يكونون أشخاصًا هادئين.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن تحدد شخصيتك من خلال طريقة مشيك. يجب أن نتعرف على هذه الطرق ونقدرها.