الموعد والقنوات الناقلة| اليوم.. أستون فيلا يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يستعد عشاق الكرة العالمية لمواجهة قوية تجمع بين أستون فيلا الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة تقام على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنجهام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد قطع شوطًا مهمًا نحو التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 3-1 على ملعبه، ليضع أستون فيلا في موقف صعب يتطلب منه الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل الحفاظ على آماله.

ويتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، خاصة مع الدعم الجماهيري المنتظر من مشجعي أستون فيلا على أرضهم، فيما يسعى باريس سان جيرمان، بقيادة نجومه البارزين، لحسم التأهل مبكرًا ومواصلة مشواره نحو اللقب الأوروبي المنتظر.