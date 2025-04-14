بسبب الإيجار.. حبس المتهم بقتل سيدة فى الدرب الأحمر

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس متهم بقتل سيدة خنقًا، بعد طلبها منه إخلاء مسكن، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان مستأجر سكن من المجني عليها، وطلبت منه اخلائه بسبب سوء سلوكه وعدم دفعه للايجار وتحملها له فترة طويلة.

ويوم الواقعة قرر التخلص منها لسؤالها المتكرر عن ترك المسكن، فقام بالاعتداء عليها بالخنق داخل شقتها، حتي توفيت وفر هاربًا.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها سيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، ويظهر عليها آثار ازرقاق بمنطقة الرقبة، ويرجح أن سبب الوفاة هو الخنق، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير بسبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة سيدة مسنة ترتدي كامل ملابسها.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى أن المتهم أربعيني قام بإنهاء حياة السيدة بعدما طلبت منه مغادرة الشقة التي استأجرها منها فقرر التخلص منها حيث قام بخنقها.