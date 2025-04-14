إنقاذ سيدة تعاني من شلل في مستشفى حكومي بمحافظة دمياط

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط، إنقاذ سيدة كانت تعانى من شلل للجزء السفلى من الجسم بعد إجراء جراحة لها توجه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالشكر الى مستشفى دمياط العام بقيادة الدكتور محمد اللبان، والفريق الطبى وفريق التمريض بالمستشفى، على النجاحات المستمرة فى إجراء الجراحات الدقيقة.

إنقاذ سيدة تعاني من شلل في مستشفى حكومي في محافظة دمياط

حيث نجح الفريق الطبى فى إنقاذ سيدة كانت تعاني من شلل للجزء السفلي من الجسم (Paraplegia) وذلك بعد إجراء عملية دقيقة لاستئصال زوائد عظمية وضيق بالقناة الشوكية الصدرية أمام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة السادسة وتوسيع القناة الشوكية .

كما وجه " الدكتور أيمن الشهابى " التحية إلى الدكتور محمد بدران مديرية الصحة على تعاونها الدائم لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة، وتحقيق رؤية التطوير وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين.

قوافل طبية مجانيه في دمياط

وتابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها ضمن خطة شهر ابريل الجارى ، بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد.

هذا وأشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة بتخصصات " الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة والجراحة ،المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة " تردد عليها ١١٨٠ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل عدد ٤ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين ،هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١١١حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ١٨ حالة بالأشعة و١٤ حالة أخرى بالسونار و إجراء ١٨١ تحليل بمعمل الدم و ١٥ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٦ ندوات توعوية صحية حضرها ٦٢ مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.