الموعد والقنوات الناقلة| بوروسيا دورتموند يواجه برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره برشلونة الإسباني، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويدخل برشلونة المواجهة بأفضلية كبيرة بعد أن حقق فوزًا عريضًا في لقاء الذهاب برباعية نظيفة (4-0)، ما يجعل مهمته أكثر سهولة لبلوغ نصف النهائي، في حين يبحث بوروسيا دورتموند عن "معجزة كروية" تقوده لقلب الطاولة وتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام جماهيره.

وتعد المباراة واحدة من أقوى مواجهات هذا الدور، حيث تجمع بين القوة الهجومية لبرشلونة بقيادة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، والطموح الألماني الذي سيقاتل من أجل حفظ ماء الوجه وتقديم أداء يليق باسم النادي.