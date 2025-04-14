مهرجان شباب الجنوب يكرم 10 رموز فنية.. و17 عرضا يتنافسون على جوائز الدورة التاسعة

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، مساء غدا الثلاثاء، بقصر ثفافة قنا، وتستمر حتى 20 أبريل الجاري.

شباب الجنوب يحتفلون بالمسرح الفلسطينى

تحمل الدورة التاسعة اسم د.عايدة علام، ويحتفل المهرجان هذا العام بالمسرح الفلسطينى، ويقام برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.

المهرجان يكرم 10 شخصيات من الرموز المسرحية والفنية خلال الدورة التاسعة من المهرجان

قال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن الدورة التاسعة تشهد تكريم 10 رموز مسرحية وفنية، وهم: الفنان احمد الشافعي من مصر، الفنان خليل العلي من فلسطين، الدكتور سيد علي من مصر، الفنان طالب البلوشي من سلطنة عمان، الفنان عزت زين من مصر، الفنان قاسم اسطنبولي من لبنان، المخرج محمد الشوالي رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان، النجم محمد نجاتي من مصر، المخرج منتظر الطويل من العراق، الفنان يوسف اسماعيل من مصر، الفنان وليد سعدالدين من فلسطين.

وأضاف عبد الحميد، أنه وقع الاختيار على 17 عرضا مسرحيا فى القائمة النهائية وهم فى المسابقة الرسمية، شريط كاسيت (مصر)، احبك يا ماريا (كولمبيا)، قوم يابا (لبنان)، رحيل (الأردن)، عجيج فاطمة (البحرين)، فى شارع الحرب (تونس)، ميراث الدم (مصر)، الواغش (مصر)، انقطع الخط (المغرب).

وفى مسابقة الشارع: فوبيا (العراق)، على حافة الانهيار (سلطنة عمان)، طف وطوفان(العراق)، أما فى برنامج مسرح الطفل عرض علامة تعجب (إيطاليا).

وعلى هامش المسابقة يتم تقديم عروض لاجىء فى لاهاى (فلسطين)، الاحتفال بالحياة (إسبانيا / البرتغال)، النمرود (المغرب)، وفى برنامج الحكى عرض حكايات من بلادى (فلسطين).

وأشار عبد الحميد إلى أن لجنة المشاهدة تكونت من مصر د. نبيلة حسن، الكاتب محمد بهجت، د. محمد زعيمة، ومن العراق المخرج د. مهند العميدى، ومن تونس المخرج نوار الضويوى، كما تتكون لجنة التحكيم من الفنان طالب البلوشى من سلطنة عمان، والفنان يوسف إسماعيل من مصر، والفنان وليد سعد من فلسطين.

وأوضح عبد الحميد، أن ادارة المهرجان قررت تقديم عرض حكى فى بداية العروض يوميا بعنوان "حكاوى فلسطينية" بما يتناسب مع الاحتفال بالمسرح الفلسطينى هذا العام .