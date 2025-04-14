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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجهز صفقة محمد شريف لبدء ميركاتو صيفي قوي

محمد شريف
محمد شريف
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يسعى مسؤولو نادي الزمالك  لتدعيم صفوفه بالصفقات خلال الميركاتو الصيفي القادم لذا يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك مفاوضاته  مع عدد من اللاعبين لدعم الفريق الاول لكرة القدم.

محمد شريف على الرادار

ووصلت المفاوضات مع محمد شريف لاعب الاهلي السابق والخليج السعودي الحالي الى مستوى عالي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات  التي جمعت الطرفين، من المقرر أن يحصل شريف على راتب 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك في ظل انضمامه في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع نادي الخليج بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لشريف، صاحب الـ29 عامًا، التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه الحالي، وهو ما استغله الزمالك لحسم الصفقة مبكرًا لدعم خط الهجوم، خاصة في ظل مساعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر خبرة استعدادًا للموسم المقبل.

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