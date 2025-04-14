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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في أول اجتماع تنظيمي.. "الشعب الجمهوري" بالمنيا يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

محمد شوقي أمين تنظيم
محمد شوقي أمين تنظيم الشعب الجمهوري بالمنيا
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عقدت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا أول اجتماع تنظيمي لها، وذلك عقب صدور القرارات الخاصة بتشكيل هيئة المكتب، تنفيذًا لتوجيهات  محمد حته، أمين المحافظة.

أول اجتماع تنظيمي"الشعب الجمهوري" بالمنيا يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

ترأس الاجتماع محمد شوقي زهدي، أمين التنظيم بالمحافظة، بحضور خالد محمد حسن وجون بشري وهاني مطيري الأمناء المساعدين وعثمان الشيمي أمين مساعد التنظيم  وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة خطط العمل للفترة القادمة، إلى جانب آليات التنسيق بين مختلف الأمانات، بما يعزز من كفاءة الأداء التنظيمي ويوسع قاعدة التفاعل مع المواطنين.

كما عقد  محمد شوقي زهدي أمين التنظيم بالمحافظة اجتماعًا موسعًا آخر، ضم أمناء المراكز وأعضاء هيئات المكاتب بالمراكز، حيث تضمن اللقاء عرضًا لعدد من المبادرات والأفكار المقترحة من مختلف الأمانات، مع التأكيد على أهمية تحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس يتماشى مع رؤية الحزب وأهدافه في خدمة المجتمع.

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الشعب الجمهوري المنيا حزب الشعب الجمهوري محافظة المنيا أول اجتماع