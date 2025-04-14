عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال.. صور

احتفل النجمان ليلى زاهر وهشام جمال بعقد قرانهما، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

عقد قران هشام جمال وليلى زاهر

وكان هشام جمال وليلى زاهر قد احتفلا بخطوبتهما في شهر يناير من العام الماضي، داخل المنزل، وسط حضور أسرتي العروسين، وظهرا بسعادة كبيرة.

أعمال هشام جمال وليلي زاهر

وشارك الثنائى ليلى زاهر وهشام جمال فى مسلسل فى بيتنا روبوت، ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.