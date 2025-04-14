منال عوض: جهاز تنمية المشروعات يمد يده للشباب لفتح مشروعات استثمارية جديدة

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان جهاز تنمية المشروعات يمد يده لكل الشباب لفتح مشروعات استثمارية جديدة لافتا إلى أن المستفيدين من أصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين أصحاب الحرفية والراغبون في تطوير مشروعاتهم من الفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة.

دور فاعل في تنفيذ البرنامج

واضافت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، اليوم، ان وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع شركائنا في جهاز تنمية المشروعات، عليهم دور فاعل في تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات يعمل علي أولويات واحتياجات المحافظات .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الحفل الختامي الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى في 6 محافظات ( الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – الجيزة – أسيوط ) وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و السيد / باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات وسفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي شركاء التنمية في مصر ونواب المحافظين وممثلي عدد من الوزارات .