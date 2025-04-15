تجنب وضع هذه الأشياء.. لكى تشعر بالراحة في غرفة نومك

تعد غرفة النوم من أهم غرف البيت، ذلك لأنها تعد موطن الرحة والسكينة والهدوء، حيث النوم والاسترخاء والتخلص من قلق اليوم وتوتر النهار، ولذلك يجب أن تكون على أكمل وجه، بحيث تكون موطن الرحة والسكينة. في هذا التقرير نعرض لك أشياء يجب عليك أن تتجنبها في غرفة النوم حتى تحصل على قسط وافر من السكينة والاسترخاء والهواء.

أولًا.. تجنب وجود صور عدوانية

تجنب في الغرفة وضع كل ما يثير التوتر العاطفي والضوضاء البصري الذى يمنع العقل من الاسترخاء التام، مما يقلل من النوم فيجعله نوم مضطربا، مثل لوحات البحار الهائجة واذ كان من بد ان تضع لوحات عليك ان تضع لوحات هادئة تملؤها الخطوط الناعمة مثل لوحات المناظر الطبيعية اذ تضفى جو من السكينة والهدوء.

ثانيا.. عدم وجودة مرايا كبيرة

تجنب وضع مرايا كبيرة مباشرة امام السرير ذلك لأنها قد تثير جو من الغموض والظلام وعنها قد تنتابك قدر من الخوف ذلك لان وجود المرآة في المكان خاصة امام السرير قد يضخم من طاقة المكان فيساهم فى زيادة نسبة التوتر لديك وانت نائم فيشعرك بالقلق فلا تهنأ بنوم فيه هدوء وعلى ذلك اذ اردت ان تستخدم ضروري مرآة فعليك ان تضعها على جدار جانبي كبديل او ان تستخدمها فى اثاث بالبيت مزود بها لأنها ان ذاك تكون مساحتها صغيره فتصبح انعكاستها غير لامعة فلا تثير القلق بالنسبة لك

ثالثا: ملمس غير سار للمس

عليك ان تختار مواد غرفة النوم بعنايه حتى لا تؤثر بإحساسيها اللمسية على جودة النوم فتصيبك بالتوتر اذ عليك الا تستخدم الاقمشة الصناعية ولا الجلدية وذلك لأنها قد تعد مصدر للانزعاج اثناء النوم ذلك لأنها لا تسمح بمرور الهواء كما تسبب ارتفاع درجة الحرارة مم يترتب عليه الشعور بالتعرق الذى يعزز الشعور بالقلق والتوتر فيقلل من النوم وعلى ذلك ان كان يجب استخدام مواد داخل غرفة النوم فيجب ان تكون اقمشة طبيعية مثل القطن ذلك لأنها تشكل قدر من الراحة بملامستها للبشرة فضلا عن انها توفر افضل ظروف النوم المريحة

رابعا:روائح قويه

ينصح فى غرفة النوم بتجنب نشر الروائح الزهرية أو المسكية القوية فى الغرفة ذلك لانها بدورها تعزز نسبة القلق الذى بدوره يشعرك بالصداع واذ كان من بد لاستخدام الروائح فعليك باستخدام روائح خفيفة مثل اللافندر او الشموع المعطرة او روائح خشب الصندل حتى تشعر بالهدوء والسكينة والراحة وتنعم بنوم هادئ وصحى.