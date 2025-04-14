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الإثنين 14 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انتصار جديد لسيدات المقاولون العرب على المعادي واليخت في الدوري الممتاز

لاعبات المقاولون
لاعبات المقاولون العرب
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واصل فريق سيدات المقاولون العرب سلسلة انتصاراتهم بفوز مهم على فريق المعادي واليخت، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب المنافس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الكرة النسائية.

افتتحت عبير محمد التسجيل في الدقيقة 2 من الشوط الثاني، ثم عززت ريهام علي سليمان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 32، مما أظهر قوة الفريق في المنافسة.

الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب 

يعمل الجهاز الفني، بقيادة الكابتن هبة رزق،  كمدير فني ، ويضم الكادر الفني الكابتن محمد زيادة مدربا عام، والكابتن عمر شكر كمدرب لحراس المرمى، والكابتن أحمد صفا مدير إداري، والدكتورة رهف أخصائي إصابات ملاعب.

هذا الأداء الرائع يأتي بفضل الدعم المستمر من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة. وقيادة الكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع، بإشراف الكابتن مجدي مصطفى على جهاز الكرة النسائية.

فريق سيدات المقاولون الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب دوري الكرة النسائية الكرة النسائية