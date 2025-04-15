حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كما يشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 15 درجة وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 13 درجة، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر المتوقعة في الفترة من اليوم الثلاثاء 15 ابريل حتى الاحد 20 ابريل،حيث طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من اليوم الثلاثاء 15 أبريل وحتى الأربعاء 16 أبريل، ستشهد البلاد شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس مصر

وأضافت الأرصاد إنه تتراوح درجات الحرارة في مصر العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25_ 31 درجة والصغرى 15_18 درجة وجنوب الصعيد من 30_37 درجة، والصغرى من 16_ 19 درجة.

ولفتت الأرصاد إنه اعتبارًا من يوم الخميس 17 أبريل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة وتسجل درجات الحرارة في مصر على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 28_31 درجة والسواحل الشمالية من 24_26 درجة وعلى جنوب البلاد من 35_36 درجة.