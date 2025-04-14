إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الحر بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص قبل بوابات الطريق الحر "شبرا - بنها" بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر" شبرا - بنها" ووجود عددا من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة قبل بوابات الطريق الحر بنها شبرا اتجاه محافظة القاهرة.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الحر بالقليوبية

جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وجرى نقل تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.