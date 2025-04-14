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الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حقوق الإنسان بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعاً بحضور أمنائها بالمحافظات

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عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا تنظيمياً بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

اختراقات المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطين

واستعرض الاجتماع التنظيمي، الأحداث السياسية والإنسانية التي تشهدها المنطقة، وعلي رأسها اختراقات المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة علي أرضهم بأمان ومخططات التهجير القسري لأهل غزة.

خطة عمل الأمانة

وفى نهاية الاجتماع، تبادل الحاضرون النقاش حول خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة وآليات تنفيذ أهداف الحزب.

حقوق الإنسان مستقبل وطن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان