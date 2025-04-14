ضبط سيارة تلقي مياه ملوثة في ترعة بدمياط

قامت إدارة شئون البيئة بالديوان العام و الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة برصد سيارة خزان (تانك) تقوم بإلقاء المياه الملوثة في الحارة الوسطي للطريق الدولي دمياط بورسعيد، مما يسبب تلوث للمنطقة المحيطة والتي من أهمها بحيرة المنزلة حيث أن هذه الملوثات تسبب نفوق الأسماك وتضر بالتنوع البيولوجي والبيئة والثروة السمكية وعلى الفور تم التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدارة مرور دمياط، وتم التحفظ على السيارة وقامت مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسحب عينات من المياه الملوثة المتحفظ عليها وقامت إدارة المرور بسحب رخص السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

ضبط محطة وقود مخالفة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخليه في دمياط من ضبط إحدى محطات الوقود بفارسكور خلال قيامها بتعبئة وتجميع ٦٠٠ لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بمحطات الوقود و مستودعات الغاز، والتأكد من توافر المواد البترولية باسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين و ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية.

تم ضبط الكمية المذكورة حيث جاء ذلك خلال حملة مشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و مديرية التموين ومتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة وتحرير محضر بذلك .



ويذكر انه نجح وكيل وزارة التموين بدمياط من ضبط سيارة تنك خزان تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود ليلا بعد تحريك أسعار المواد البتروليه بغرض بيعه فى السوق السوداء والاستفادة من فرق السعر.

كما قام بضبط إحدى المحطات تقوم بتعبئة السولار بإحدى السيارات بغرض تجميعه لبيعه بالسوق السوداء والاستفاده من فرق السعر بعد تحريك أسعار المواد البتروليه حيث بلغت كمية السولار التى تم ضبطها بالخزان الخاص بالسياره ٤٨٠٠ لتر سولار.