حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كما يشهد غدا الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 15 درجةوعلى، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغرى 16 درجة .

حالة الطقس في مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من غدا الثلاثاء 15 ابريل حتى الاحد 20 ابريل ،حيث طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

واشارت الارصاد انه يشهد من الثلاثاء 15 ابريل الى الاربعاء 16 ابريل ، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25_ 31 درجة والصغرى 15_18 درجة وجنوب الصعيد من 30_37 درجة، و الصغري من 16_ 19 درجة.

ولفتت الارصاد انه اعتبارا من الخميس 17 ابريل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 28_31 درجة والسواحل الشمالية من 24_26 درجة وعلى جنوب البلاد من 35_36 درجة.