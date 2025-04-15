أكثر الأماكن جاذبية وأكثرها غرابة في العالم

هناك الكثير من الأماكن الساحرة والغريبة في العالم التي قد يجهلها الكثيرين منا لذا فى هذا التقرير نعرض لها لنتعرف على بديع صنع الله وعظمه خلقه،فاليك بها :

الأماكن الطبيعية

1. شلالات فيكتوريا: تقع في زامبيا وزيمبابوي، وهي واحدة من أكبر شلالات العالم ويتجلى جمالها وسحرها في ضوء القمر عن اكتماله عندما يصدر منه الوان قوس قزح التي تخلل رذاذ شلال المياه فينتج عن شلالات من المياه السريعة تثير السكينة والحسم لمغامرة شيقة لكل محبى المغامرة .

2. جبل إيفرست: يقع في نيبال والتبت، وهو أعلى جبل في العالم تتجلى غرابته فى كونه يعد اعلى قمة على الأرض ويمتد لأكثر من دولة ويغطيه طبقات من الثلوج وبرغم انه تغطيه ثلوج إلا انه يومه صيفي مشمش جميل.

بحيرة بايكال: تقع في روسيا، وهي أعمق بحيرة في العالم كما تعرف بانها في اخدود انهدامي يكسبها جمالا ربانيا.

غابات الأمازون: تقع في أمريكا الجنوبية، وهي أكبر غابة مطيرة في العالم كما تعد من اكثر المستودعات البيولوجية .

الأماكن الأثرية

الأهرامات المصرية: تقع في مصر، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة.

المدينة المفقودة بومباي: تقع في إيطاليا، وقد تعد مدينة رومانية قديمة دمرها ثوران بركاني ااذ تمثلها أرض نادرة حيثما تتفاعل الصخور العميقة فيها مع مياه البحر فتطلق مزيج من الغازات مثل الهيدروجين والميثان بأعماق البحار كما انها موطن لمجتمعات ميكروبيه نادرة فضلا عن انها تحيد بها قشريات وحلزونيات وفتحات بركانيه .

معبد أنغكور وات: يقع في كمبوديا، وهو واحد من أكبر المعابد البوذية في العالم كما يعد مجمه معابد .

. مدينة البتراء: تقع في الأردن، وهي مدينة قديمة نحتت في الصخر كما انها تحوى نظام قنوات جر المياه القديمة كما تعرف بانها المدينة الوردية لألوانها الصخرية الملتوية الجذابة.

الأماكن الغريبة

1. مدينة البندقية: تقع في إيطاليا، وهي مدينة مبنية على الماء.

2. جزيرة إيستر: تقع في المحيط الهادئ، وهي جزيرة مشهورة بتماثيلها الحجرية الضخمة.

3. كهوف لاسكو: تقع في فرنسا، وهي كهوف تحتوي على رسومات قديمة.

4. مدينة تونغونج: تقع في كوريا الشمالية، وهي مدينة غامضة لا يمكن للزوار دخولها.

الأماكن الساحرة

مدينة باريس: تقع في فرنسا، وهي مدينة الفن والرومانسية.

مدينة روما: تقع في إيطاليا، وهي مدينة التاريخ والعمارة.

مدينة نيويورك: تقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مدينة الأعمال والثقافة.

مدينة طوكيو: تقع في اليابان، وهي مدينة التكنولوجيا والابتكار.

هذه بعض الأماكن الساحرة والغريبة في العالم. يجب أن نتعرف على هذه الأماكن ونقدرها.