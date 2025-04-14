ضبط 3 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

شنت مديرية التموين بسوهاج حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط 3 أطنان من السولار داخل إحدى محطات الوقود بمركز طما قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود، وضبط الأسواق خلال تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية.

تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود

وأوضح سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه أثناء التفتيش الفني داخل إحدى المحطات، وباستخدام أدوات القياس المعيارية، ومطابقة القراءات بلوحة التحكم الإلكترونية ودفتر 21 بترول، تبين وجود عجز يُقدر بـ 3 أطنان سولار قام المدير المسئول بتجميعها بغرض التصرف فيها وبيعها خارج الإطار الرسمي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدًا استمرار تنفيذ تعليمات السيد المحافظ بتكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، حرصًا على إستقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.