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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والدة مدير المتغيرات المكانية

بقرية خميس

محافظ كفرالشيخ يقدم
محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء والمواساة لمدير وحدة المتغيرات
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قدّم، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، واجب العزاء فى والدة الدكتور أحمد سعيد، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بقرية خميس بمركز كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء لوالدة مدير وحدة المتغيرات المكانية 

ووجّه محافظ كفر الشيخ، خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمدها بواسع رحمته، وأنّ يدخلها الله فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الدكتور أحمد سعيد وفاة والداة مدير وحدة المتغيرات المكانية بكفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والداة مدير وحدة المتغيرات المكانية محافظة كفرالشيخ