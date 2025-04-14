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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الشباب والرياضة تعلن تفاصيل المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة" بشرم الشيخ

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب،  عن انطلاق المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس
(Artificial Intelligence and Sustainable Development)
مكان الموتمر 

يعقد المؤتمر بمدينة الشباب الدولية في شرم الشيخ، خلال الفترة من ٢٧ - ٣٠ يونيو المقبل، بمشاركة طلاب معاهد الفنون التطبيقية والتكنولوجية من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

أهداف المؤتمر 

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكارات ودعم الأفكار العلمية، وبناء جسور التواصل بين الباحثين والطلاب، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشروعاتهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة، مما يؤكد على حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين الشباب المبدعين.

المشاركون في فعاليات المؤتمر 

ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من ٢٠٠ طالب يمثلون شباب من( مصر، السعودية، الإمارات، اليمن، المغرب، تونس، العراق، وألمانيا) ،بالإضافة إلى طلاب من المعهد العالي للفنون التطبيقية، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والمعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية، والمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والتي تضم ما يزيد عن ٢٠ ألف طالب.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم ورعاية المؤتمرات العلمية، وخاصة الدولية منها، التي تعزز من دور الشباب في مسيرة التنمية والتقدم العلمي.

والتسجيل والمشاركة من خلال استمارة التسجيل: https://forms.gle/z7GFnxyTUd6oBnKVA

 

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي المؤتمر الدولي الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة المعهد العالي للفنون التطبيقية