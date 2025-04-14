محافظ كفرالشيخ: عقد المرحلة الثانية من المقابلات الشخصية لاعتماد 29 مدربًا

الإثنين 14/أبريل/2025 - 09:01 م

عقد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ ، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من المقابلات الشخصية التي أُجريت لـ 29 متقدمًا لاعتماد مدربين جدد في مجالات التحول الرقمي، تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل المعرفة الرقمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وزارة الاتصالات تشرف على التدريب

وأجريت المقابلات داخل مركز استدامة للتدريب والتطوير، بحضور الدكتور مؤمن عشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، الدكتور عماد عبدالرحمن، رئيس قسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات "NTI"، والمهندس عمرو زايد، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات - هواوي مصر، وممثلي شركة هواوي مصر، وممثل المعهد القومي للاتصالات، على أن يتم استكمال باقي المقابلات خلال الفترة المقبلة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتأهيل الكوادر الشابة بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، وفتح مجالات جديدة للعمل في السوق الرقمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

الاختبارات شملت 109 متدرباً

جدير بالذكر أن هذه المقابلات تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي أعقبت المرحلة الأولى التي تم خلالها اختبار عدد 80 شابًا وفتاة، لتصل ل109 متدرباً، حيث يجري حالياً استكمال إجراء المقابلات لباقي المتقدمين خلال الفترة المقبلة، لاختيار المدربين المؤهلين في مجالات التحول الرقمي وفقًا لمعايير دقيقة.

وأشاد المشاركون بجهود محافظة كفرالشيخ في دعمهم وتأهيلهم للحصول على فرص تدريبية متميزة في واحد من أهم مجالات المستقبل، معربين عن تطلعهم للاستفادة القصوى من هذه الفرصة دعماً للشباب.

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