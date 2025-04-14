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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
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أعلن المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي تقام مساء اليوم.

التشكيل الرسمي لمواجهة بلد الوليد

 حراسة المرمى: يان أوبلاك

 خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز ، ماريو هيرموسو ، بينجاليت ، جالان

 خط الوسط: جلاجير ،كوكي ، بابلو باريوس ، جوليانو

 خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، ألفاريز

 دكة البدلاء:
موسو، أوموير، رينيلدو، مولينا، دي بول، لينو، ريكيلمي، أنخل كوريا، موراتا، بركيس، ساؤول، سورو، خابي غالان.

ويدخل أتلتيكو اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يأمل بلد الوليد في الخروج بنتيجة إيجابية تُحسن من وضعه في جدول الترتيب.

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